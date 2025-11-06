"Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" pausieren: Diese ARD-Programmänderungen erwarten dich im Dezember

Die ARD-Soaps "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" müssen bald einem anderen Programm Platz machen - aber nur an einem Tag

Am Freitag, 12. Dezember, stellt die ARD ihr Tagesprogramm um: Unter dem Label "Sportschau" wird ab 9:05 Uhr mehr als acht Stunden lang Wintersport live übertragen.

ARD wirft das Programm um

Für Fans beliebter Daily-Formate heißt es Mitte Dezember: Geduld haben. Am Freitag, 12. Dezember, müssen Zuschauer:innen auf mehrere Magazine und ARD-Serien verzichten. Sowohl "Rote Rosen" als auch "Sturm der Liebe" fallen an diesem Tag aus. Grund dafür ist eine Programmänderung.

Wintersport gilt für die öffentlich-rechtlichen Sender traditionell als Quotenmagnet. Der geplante "Sportschau"-Tag soll am 12. Dezember stattfinden und sich über den gesamten Tag erstrecken.

Unter dem bekannten Label "Sportschau" zeigt die ARD Live-Übertragungen und Zusammenfassungen von den wichtigsten Weltcups. Wintersportfans dürfen sich ab 9:05 Uhr auf über acht Stunden Action freuen: mit Wettkämpfen in Skeleton, Ski alpin, Biathlon, Freestyle, Skispringen und Langlauf.