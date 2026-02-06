Programmänderungen in der ARD
Wegen Olympia aus dem Programm genommen: "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" pausieren
Aktualisiert:von teleschau
Wintersport-Begeisterte dürften bei den 25. Olympischen Winterspielen voll auf ihre Kosten kommen. Romantik-Fans müssen bei der ARD demnächst auf Herzschmerz und Liebesschwüre am Nachmittag verzichten.
Über 200 Stunden berichten ARD und ZDF insgesamt live von den 25. Olympischen Winterspielen, die vom 6. bis zum 22. Februar 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo ausgetragen werden. In den Mediatheken kommen in den Livestreams über 700 Stunden zusammen. Was Wintersport-Freunde juhbeln lässt, sorgt bei anderen für Verstimmung: Wegen Olympia wird das gewohnte ARD-Programm geändert.
Vor allem Serien-Fans müssen stark sein. An fünf Werktagen entfallen die gewohnten Telenovelas "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe". Zudem werden die Serien am Rosenmontag, 16. Februar, durch die Berichterstattung zu den drei großen Faschingsumzügen in Düsseldorf, Köln und Mainz ersetzt. Erst am Montag, 23. Februar, läuft das nachmittägliche Serien-Programm in der ARD wieder normal.
Ab dem 23. Februar wieder mit regulären Sendetermienen
ARD-Programmänderungen: Was Telenovela-Fans wissen müssen
Betroffen sind im Einzelnen folgende Werktage:
Montag, 9. Februar: Statt Liebe, Lust und leidenschaftlichen Intrigen in Lüneburg und Bichlheim gibt es unter anderem den alpinen Team-Wettbewerb der Herren, das Snowboard-Slopestyle-Finale der Damen, das Spiel der deutschen Eishockey-Damen gegen Frankreich sowie Skispringen der Herren. Neben den beiden Telenovelas entfallen auch "Leopard, Seebär & Co", "Brisant" sowie "Wer weiß den sowas?" und "Morden im Norden".
Mittwoch, 11. Februar: Ebenso betroffen von der Olympia-bedingten Sendepause ist dieses Mal "Watzmann ermittelt". Auch am Abend gibt es - obwohl keine Olympia-Übertragung ansteht - nicht das gewohnte Programm. Es dominiert König Fußball: Die ARD sendet live das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen Bayern München und RB Leipzig.
Freitag, 13. Februar: Statt "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" stehen Langlauf (10 Kilometer) der Herren, Biathlon-Sprint der Herren, Snowboardcross der Damen und das Damen-Eishockey-Viertelfinale auf dem Programm.
Montag, 16. Februar: Die Narren sind los auf den Straßen von Düsseldorf, Köln und Mainz. Auch hier entfallen die Telenovelas.
Dienstag, 17. Februar: Neben den Telenovelas "erwischt" es auch "WaPo Bodensee".
Donnerstag, 19. Februar: Diesmal setzt auch "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" einmal aus.
Ab Montag, 23. Februar läuft alles wieder normal. Die Folgen von "Rote Rosen" (ab 14:10 Uhr über den Livestream auf Joyn) und "Sturm der Liebe" (ab 15:10 Uhr) sind Olympia-bedingt nur verschoben und entfallen nicht komplett.
