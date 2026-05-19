"Stralsund" und "München Mord" ZDF-Programmänderung: Sender ehrt gestorbenen Schauspieler Andreas Held mit kurzfristigen Ausstrahlungen Veröffentlicht: Vor 50 Minuten von Edwin B. In Gedenken an Alexander Held: Das ZDF zeigt kurzfristig "Stralsund" und "München Mord" Bild: Spöttel Picture

Nach dem Tod von Schauspieler Alexander Held stellt das ZDF sein Abendprogramm kurzfristig um. Statt dem "Landkrimi: Acht" zeigt der Sender morgen eine Folge "München Mord" mit dem verstorbenen 67-Jährigen. ZDFneo nimmt bereits heute "Stralsund" ins Programm.

ZDF-Programmänderung zu Ehren von Alexander Held Heute um 20:15 Uhr laufen auf ZDFneo statt der geplanten Sendung "Helen Dorn: Der Pakt" zwei Folgen der Krimiserie "Stralsund" als Tribut an den verstorbenen Alexander Held. Auf Joyn kannst du die beiden Folgen "Stralsund: Waffenbrüder" und "Stralsund - Die rote Linie" heute Abend streamen.

Heute, 20:15 Uhr • Stralsund "Stralsund - Die rote Linie" mit Alexander Held läuft heute Abend auf ZDFneo Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen Heute, 21:45 Uhr • Stralsund Als nächste Folge läuft "Stralsund - Die rote Linie" ab 21:45 Uhr Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

"München Mord" und "Stralsund" kommen kurzfristig ins Programm Am Mittwoch, den 20. Mai, zeigt das ZDF eine Folge von "München Mord". "Zur Erinnerung an Alexander Held", schreibt der öffentlich-rechtliche Sender auf seiner Programmseite. Hier sieht man ihn in seiner polizeilichen Ermittlerrolle als Ludwig Schaller - eine seiner bekanntesten Rollen, die er seit 2010 verkörperte.