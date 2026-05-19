"Stralsund" und "München Mord"
ZDF-Programmänderung: Sender ehrt gestorbenen Schauspieler Andreas Held mit kurzfristigen Ausstrahlungen
Veröffentlicht:von Edwin B.
Nach dem Tod von Schauspieler Alexander Held stellt das ZDF sein Abendprogramm kurzfristig um. Statt dem "Landkrimi: Acht" zeigt der Sender morgen eine Folge "München Mord" mit dem verstorbenen 67-Jährigen. ZDFneo nimmt bereits heute "Stralsund" ins Programm.
ZDF-Programmänderung zu Ehren von Alexander Held
Heute um 20:15 Uhr laufen auf ZDFneo statt der geplanten Sendung "Helen Dorn: Der Pakt" zwei Folgen der Krimiserie "Stralsund" als Tribut an den verstorbenen Alexander Held. Auf Joyn kannst du die beiden Folgen "Stralsund: Waffenbrüder" und "Stralsund - Die rote Linie" heute Abend streamen.
"Stralsund - Die rote Linie" mit Alexander Held läuft heute Abend auf ZDFneo
Als nächste Folge läuft "Stralsund - Die rote Linie" ab 21:45 Uhr
"München Mord" und "Stralsund" kommen kurzfristig ins Programm
Am Mittwoch, den 20. Mai, zeigt das ZDF eine Folge von "München Mord". "Zur Erinnerung an Alexander Held", schreibt der öffentlich-rechtliche Sender auf seiner Programmseite. Hier sieht man ihn in seiner polizeilichen Ermittlerrolle als Ludwig Schaller - eine seiner bekanntesten Rollen, die er seit 2010 verkörperte.
Das ZDF zeigt anlässlich Alexander Helds Tod am Mittwochabend die "München Mord"-Folge "Das Kamel und die Blume"
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