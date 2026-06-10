"Sieht gut aus"
Weihnachten wieder mit Helene Fischer? ZDF macht Hoffnung auf Comeback
Veröffentlicht:von Lars-Ole Grap
In einem aktuellen Interview gibt der ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann Einblicke in die Planung großer Showformate und spricht dabei auch über die Zukunft der beliebten "Helene Fischer Show" zu Weihnachten.
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"Helene Fischer Show": TV-Tradition seit Jahren
Für Millionen Menschen gehört die "Helene Fischer Show" am 25. Dezember zu Weihnachten wie das Festessen selbst. Umso größer war die Enttäuschung, als das ZDF im vergangenen Jahr bekannt gab, dass die Sendung ausfällt: Helene Fischer war im Sommer 2025 zum zweiten Mal Mutter geworden und hatte sich bewusst eine Familienauszeit genommen. In einer persönlichen Nachricht an ihre Fans gab sie damals offen zu, wie schwer ihr dieser Verzicht falle und dass eine Show dieser Größenordnung in der Babypause wegen der "umfangreichen und zeitaufwändigen Trainings- und Probentermine" schlicht nicht möglich sei.
Doch jetzt scheint es gute Nachrichten für die Fans zu geben. In einem Interview mit dem Medienmagazin "DWDL" spricht ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann über die beiden großen Jahresend-Formate des Senders - die Silvestershow und die "Helene Fischer Show".
Für Helene Fischer sieht es gut aus.
Sparkurs beim ZDF: Auch "Shiny-Floor-Shows" unter Druck
Oliver Heidemanns positive, wenn auch kurze Äußerung, zu der Show ist bemerkenswert - denn im Interview räumte er ein, dass große Showformate generell unter Druck stehen: "Die große Shiny-Floor-Show steht vor Herausforderungen, keine Frage." Der Sender müsse "sorgsam prüfen, wie wir mit unseren Etats sinnvoll umgehen." Gleichzeitig sieht er in diesen erfolgreichen Sendungen einen Hebel fürs Streaming: Sie erzeugten "meist einen Push für das Streamingportal", sagte er.
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Dass die Sendung fest im Weihnachtsprogramm verankert ist, zeigt ein Blick auf ihre Geschichte. Schon seit ihrer Premiere 2011, zunächst im Ersten, ab 2013 dann im ZDF, gehört sie nahezu durchgehend zum festen Jahresprogramm. Allerdings ist auch die Pause im letzten Jahr nicht die erste Unterbrechung der Show: Zwischen 2020 und 2022 verhinderte die Corona-Pandemie die Produktion, 2023 kehrte Helene Fischer zurück, 2024 folgte eine weitere Ausgabe, ehe die zweite Schwangerschaft erneut eine Pause erzwang.
Für das ZDF ist die Show dabei längst mehr als ein Unterhaltungsformat am Jahresende. Sie gilt als verlässlicher Quotenbringer, der den Sender regelmäßig an die Spitze der Einschaltquoten am ersten Weihnachtstag führt. Ihr Ausfall hinterlässt entsprechend eine Lücke - sowohl im Programm als auch beim Publikum.
Vor diesem Hintergrund rückt auch die Frage nach einer Rückkehr wieder stärker in den Fokus - nicht zuletzt, weil Helene Fischer 2026 ohnehin ein außergewöhnlich präsentes Jahr bevorsteht: Ihr Titel "Heute Nacht" ist der offizielle WM-Song von MagentaTV. Er landete in den deutschen Single-Charts auf Platz 1. Außerdem startet sie im Juni ihre große 360°-Stadiontour. Die Vorbereitungen dafür sind körperlich anspruchsvoll, wie sie selbst einräumte. Es sei inzwischen "etwas schwieriger geworden, das einfach sofort abzurufen", wie der Schlager-Star gegenüber der österreichischen "Kronen Zeitung" sagte.
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