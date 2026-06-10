"Sieht gut aus" Weihnachten wieder mit Helene Fischer? ZDF macht Hoffnung auf Comeback Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Lars-Ole Grap Helene Fischer im ZDF-Weihnachtsprogramm. Bild: ZDF und Sandra Ludewig

In einem aktuellen Interview gibt der ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann Einblicke in die Planung großer Showformate und spricht dabei auch über die Zukunft der beliebten "Helene Fischer Show" zu Weihnachten.

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"Helene Fischer Show": TV-Tradition seit Jahren Für Millionen Menschen gehört die "Helene Fischer Show" am 25. Dezember zu Weihnachten wie das Festessen selbst. Umso größer war die Enttäuschung, als das ZDF im vergangenen Jahr bekannt gab, dass die Sendung ausfällt: Helene Fischer war im Sommer 2025 zum zweiten Mal Mutter geworden und hatte sich bewusst eine Familienauszeit genommen. In einer persönlichen Nachricht an ihre Fans gab sie damals offen zu, wie schwer ihr dieser Verzicht falle und dass eine Show dieser Größenordnung in der Babypause wegen der "umfangreichen und zeitaufwändigen Trainings- und Probentermine" schlicht nicht möglich sei. Doch jetzt scheint es gute Nachrichten für die Fans zu geben. In einem Interview mit dem Medienmagazin "DWDL" spricht ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann über die beiden großen Jahresend-Formate des Senders - die Silvestershow und die "Helene Fischer Show".

Für Helene Fischer sieht es gut aus. ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann

Sparkurs beim ZDF: Auch "Shiny-Floor-Shows" unter Druck Oliver Heidemanns positive, wenn auch kurze Äußerung, zu der Show ist bemerkenswert - denn im Interview räumte er ein, dass große Showformate generell unter Druck stehen: "Die große Shiny-Floor-Show steht vor Herausforderungen, keine Frage." Der Sender müsse "sorgsam prüfen, wie wir mit unseren Etats sinnvoll umgehen." Gleichzeitig sieht er in diesen erfolgreichen Sendungen einen Hebel fürs Streaming: Sie erzeugten "meist einen Push für das Streamingportal", sagte er.

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