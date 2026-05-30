Helene Fischer zieht es mit ihrer neuen Single wieder in die Nacht

Die Kaiserin des deutschen Schlager-Pops hatte sich zuletzt ihren jüngsten Fans gewidmet und vor allem Kinderlieder aufgenommen. Nun meldet sich Helene Fischer mit einem hymnischen Schlager-Pop-Song für Erwachsene zurück und stellt auch ein neues Album in Aussicht: "Heute Nacht" gehört eindeutig in die Diskotheken, auch wenn das Lied musikalisch anders funktioniert als "Atemlos durch die Nacht".

Helene Fischer muss man in Deutschland ja wirklich niemandem mehr vorstellen. Wenn sie ein Album rausbringt, ist der deutschsprachige Teil der Welt stets "atemlos". Wenn sie Konzerte spielt, sieht man sehr aufwändig produzierte Bühnenshows. Und wenn sie alle Jahre wieder um die Weihnachtszeit ihre "Helene Fischer Show" ins Fernsehen bringt, geben sich die Stars auf ihrer Bühne die Mikros in die Hand, um mit Helene ein Duett singen zu dürfen, während Millionen Menschen vor ihren Endgeräten sitzen. Nicht umsonst gehört sie zu den wohl erfolgreichsten deutschsprachigen Künstlern.

Zuletzt widmete sich Helene Fischer im Studio oft explizit den jüngsten Fans, nahm Kinderlieder auf oder veröffentlichte Duette aus ihrer TV-Show. Nun gibt es aber endlich wieder einen richtigen Schlagersong für Erwachsene. Oder doch eher einen Popsong? Ach, eigentlich eher beides.

"Heute Nacht" ist jedenfalls eindeutig für die Tanzfläche gemacht. Für die Diskotheken. Die Beachpartys. Die Schlagerfeste. Die Familienfeiern. Und natürlich für die 360-Grad-Bühne, mit der Helene Fischer ab dem 10. Juni bis zum 17. Juli durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und die Niederlande tourt, um einige der größten Shows ihrer Karriere zu spielen.

Da passt es doch ganz gut, dass Helene Fischer Zeilen wie diese singt: "Wir haben viel zu lange nicht mehr laut gelebt." Im Chorus heißt es dann: "Heute Nacht, heute Nacht können wir unsterblich sein. Wir bleiben wach. Herzen schlagen und wir leben frei. Liegen uns in den Armen. Der Kopf stellt keine Fragen. Träume, die wir haben, lassen uns nicht schlafen. Denn heute Nacht, heute Nacht soll unvergesslich sein."

Bei diesem Titel und diesen Zeilen wundert es nicht, dass viele Fans schnell an ihren Überhit "Atemlos durch die Nacht" die Nacht dachten, aber auch wenn die Energie und das Thema ähnlich sind, funktioniert "Heute Nacht" musikalisch völlig anders.

Mit seinem auf die Hüfte zielenden Rhythmus, feierlichen Bläsern und dem starken Backgroundchor ist "Heute Nacht" wie dafür gemacht, eine Stadionshow zu eröffnen. Würde uns nicht wundern, wenn genau diese Nummer die Setlisten im Juni und Juli anführen wird. Das Lied könnte aber auch sehr stark ein neues Album eröffnen – und auch das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, denn Helene Fischer kündigte mit der Single an, ein neues Album in Petto zu haben. Wann das kommt und wie es heißt, weiß man zwar noch nicht, aber vielleicht hört man neben "Heute Nacht" ja noch weitere neue Songs auf der Tour.

Fischer selbst ist sehr happy mit dem Lied und dieser neuen Energie, die ihrer Stimme sehr gut steht. Auch das Video, in dem sie in einem roten Lackkleid im Kreise ihrer Tänzerinnen tough und charismatisch auf die Kamera zuläuft, kam bei ihren Fans sehr gut an. Bei der Ankündigung von "Heute Nacht" schrieb Helene Fischer auf Instagram: "Ihr Lieben, das ist der Anfang einer neuen Ära für mich." Nach "Heute Nacht" dürfte es spannend werden, in welche Richtung die Reise bei ihr noch geht.