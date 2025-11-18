Throwback-Moment Altes Set-Foto aufgetaucht: So begann Matthias Schweighöfers Weg zum Kino-Star Veröffentlicht: Vor 34 Minuten von Malika Baratov Vom frühen TV-Debüt bis zu Hollywood-Produktionen: Matthias Schweighöfer zählt zu Deutschlands größten Filmstars. Bild: picture alliance / ABBfoto

Sein erster TV-Auftritt mit 17 wurde zum Startschuss einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte: Matthias Schweighöfer hat sich vom Theaterkind zum global gefragten Multitalent entwickelt.

Ein alter Schnappschuss sorgt für Nostalgie: Schon mit gerade einmal 17 Jahren stand Matthias Schweighöfer (44) für die TV-Reihe "Ärzte" vor der Kamera. Damals verkörperte er einen Teenager mit Herzfehler - ein eher unspektakulärer Einstieg, der rückblickend zum Startschuss einer beeindruckenden Laufbahn wurde. Heute zählt der Schauspieler, Regisseur und Produzent zu den Gesichtern, die man im deutschen Kino sofort wiedererkennt. Seit seinen Anfängen hat der gebürtige Anklamer nicht nur mit Blockbustern wie "Keinohrhasen" das Publikum begeistert, sondern sich auch in internationalen Projekten wie "Oppenheimer" und "Army Of The Dead" erfolgreich behauptet. Derzeit steht der wandlungsfähige Star sowohl in Fatih Akins Coming-of-Age-Drama "Amrum" als auch in der Romanverfilmung "Das Leben der Wünsche", die seit dem 13. November im Kino läuft, im Rampenlicht.

Frühes Set-Foto: Matthias Schweighöfer mit 17 Jahren in seiner ersten TV-Rolle als Mike in der Serie "Ärzte". Bild: picture alliance/United Archives

Schweighöfers Start in Theater und Film Schon früh entwickelte Schweighöfer eine besondere Beziehung zur Bühne. Als Kind sprang er immer wieder bei den Theaterproben seiner Mutter Gitta auf der Bühne herum und entdeckte so seine Leidenschaft für das Schauspiel. Mit 13 Jahren folgte in der Schulproduktion der "Dreigroschenoper" sein erster Auftritt als Mackie Messer. Später überzeugte er in dem preisgekrönten Film "Verbotenes Verlangen - Ich liebe meinen Schüler", bis er 2003 mit seiner Hauptrolle in "Soloalbum" endgültig den Durchbruch beim breiten Publikum schaffte. Vor allem "Keinohrhasen" katapultierte ihn deutschlandweit ins Rampenlicht und öffnete ihm sogar die Türen nach Hollywood. 2010 stand er beispielsweise in "Operation Walküre - Das Stauffenberg-Attentat" an der Seite von Tom Cruise (63) vor der Kamera.

Locker, witzig, selbstironisch: Schweighöfer punktet mit Charme Trotz all seiner Erfolge ist Matthias Schweighöfer privat jemand geblieben, der Bodenständigkeit schätzt. Sein Zuhause bleibt sein wichtigster Rückzugsort. Seit einigen Jahren ist er mit Schauspielerin Ruby O. Fee (29) glücklich liiert. Gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Angelika Schromm hat er zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. In amerikanischen Talkshows sorgte er mit seinem Charme regelmäßig für Lacher und stellte sich bei Jimmy Fallon (51) selbstironisch als "deutscher Justin Timberlake" und "schüchterner Tänzer" vor. Diese lockere Art begleitet ihn weiterhin durch die Höhen und Tiefen seines Erfolgswegs.

