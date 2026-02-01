Trauer um Schauspielerin Catherine O'Hara: In dieser Rolle wollte sie in Erinnerung bleiben Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von spot on news :newstime Schauspielerin Catherine O’Hara gestorben Videoclip • 01:04 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Sie war die Mutter in "Kevin - Allein zu Haus". Vor ihrem Tod erklärte Catherine O'Hara jedoch, dass sie sich wünscht, für eine ganz andere Rolle in Erinnerung zu bleiben - für die als Mama ihrer eigenen Kinder.

Die verstorbene Catherine O'Hara (1954-2026) gehört zu den bekanntesten Filmmüttern. Sie wurde unter anderem einst als die Mutter im Klassiker "Kevin - Allein zu Haus" berühmt und spielte zuvor etwa auch die Stiefmutter in "Beetlejuice". Vor ihrem Tod sprach die im kanadischen Toronto geborene Schauspielerin allerdings über eine andere Rolle, die ihr offenbar sehr viel wichtiger war: die der Mama ihrer eigenen Kinder im echten Leben.

In einem älteren Videoausschnitt, den das US-Promiportal "TMZ" erneut veröffentlicht hat, wird O'Hara gefragt, für welche Rolle sie den Menschen gerne in Erinnerung bleiben würde. Die Schauspielerin entgegnete: "Mutter meiner Kinder". Dies sei eine schöne persönliche Rolle, sagt der Interviewer, aber er wolle wissen, wie es beim Schauspiel aussehe. Ohne zu zögern zeigte O'Hara auf ihren langjährigen Ehemann Bo Welch (74) und scherzte fragend: "Seine Ehefrau?"

Familie möchte ihr Leben feiern Catherine O'Hara hinterlässt neben ihrem Ehemann auch zwei längst erwachsene Söhne: Matthew und Luke. Die Familie ließ gegenüber US-Medien, darunter das Magazin "People", mitteilen, dass "eine private Feier ihres Lebens" geplant sei, um die verstorbene Schauspielerin zu ehren.

Nachdem der Tod von O'Hara im Alter von 71 Jahren bekannt wurde, teilte ein Sprecher mit, dass sie nach einer "kurzen Krankheit" verstorben ist. Bislang ist die genaue Todesursache nicht bekannt. Den Berichten zufolge soll sie vor ihrem Tod an "Atemschwierigkeiten" gelitten haben. Ihr Filmsohn Macaulay Culkin (45), der Kevin aus "Kevin - Allein zu Haus", trauert auf Instagram um seine "Mama": "Ich dachte, wir hätten mehr Zeit. Ich wollte mehr. Ich wollte neben dir sitzen. Ich habe dich gehört. Aber ich hatte noch so viel zu sagen. Ich liebe dich. Wir sehen uns später."