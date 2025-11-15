"Dahoam is Dahoam"-Star Anita Eichhorn: "Ich habe überwiegend toxische Männer kennengelernt"

Anita Eichhorn, die in der Serie "Dahoam is Dahoam" Apothekerin Tina Brenner spielt, gewährt Einblicke in ihr Privatleben. Im Interview spricht sie über frühere Dating-Erfahrungen, ihre Beziehung zu Freund Alex und das Thema Familienplanung.

Vom Liebeschaos zur stabilen Partnerschaft

In "Dahoam is Dahoam" begann für Anita Eichhorn alles mit einer kleinen Nebenrolle - inzwischen gehört sie seit fast vier Jahren fest zum Ensemble. Während es beruflich stetig voranging, sah es privat lange anders aus: "Ich habe überwiegend toxische Männer kennengelernt", erzählt die 34-Jährige dem Magazin "Frau im Spiegel". Irgendwann habe sie deshalb "innerlich schon fast mit dem Thema Liebe abgeschlossen".

Der überraschende Wendepunkt kam, als sie Alex, einen 37-jährigen IT-Fachmann, über eine Freundin kennenlernte: "Ich habe sofort gedacht: Was für ein gutaussehender Mann!“ Mit ihm erlebt sie zum ersten Mal eine wirklich stabile Partnerschaft und habe sich sofort "wohl und sicher gefühlt".

Öffentlich zeigte sich das Paar, das seit knapp einem Jahr zusammen ist, zuletzt Anfang November im Münchner Spiegelpalast. Nun steht der nächste große Schritt an: ein gemeinsamer Haushalt. "Für mich wird das eine ganz neue Erfahrung, denn ich lebe seit meinem 18. Lebensjahr allein und habe noch nie mit einem Partner zusammengewohnt."