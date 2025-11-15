Liebesglück und Kinderwunsch?
"Dahoam is Dahoam"-Star Anita Eichhorn: "Ich habe überwiegend toxische Männer kennengelernt"
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Anita Eichhorn, die in der Serie "Dahoam is Dahoam" Apothekerin Tina Brenner spielt, gewährt Einblicke in ihr Privatleben. Im Interview spricht sie über frühere Dating-Erfahrungen, ihre Beziehung zu Freund Alex und das Thema Familienplanung.
"Dahoam is Dahoam" läuft montags bis donnerstags, 19:30 bis 20 Uhr, im Bayerischen Rundfunk
Vom Liebeschaos zur stabilen Partnerschaft
In "Dahoam is Dahoam" begann für Anita Eichhorn alles mit einer kleinen Nebenrolle - inzwischen gehört sie seit fast vier Jahren fest zum Ensemble. Während es beruflich stetig voranging, sah es privat lange anders aus: "Ich habe überwiegend toxische Männer kennengelernt", erzählt die 34-Jährige dem Magazin "Frau im Spiegel". Irgendwann habe sie deshalb "innerlich schon fast mit dem Thema Liebe abgeschlossen".
Der überraschende Wendepunkt kam, als sie Alex, einen 37-jährigen IT-Fachmann, über eine Freundin kennenlernte: "Ich habe sofort gedacht: Was für ein gutaussehender Mann!“ Mit ihm erlebt sie zum ersten Mal eine wirklich stabile Partnerschaft und habe sich sofort "wohl und sicher gefühlt".
Öffentlich zeigte sich das Paar, das seit knapp einem Jahr zusammen ist, zuletzt Anfang November im Münchner Spiegelpalast. Nun steht der nächste große Schritt an: ein gemeinsamer Haushalt. "Für mich wird das eine ganz neue Erfahrung, denn ich lebe seit meinem 18. Lebensjahr allein und habe noch nie mit einem Partner zusammengewohnt."
Kinderwunsch? Ihre Sicht hat sich verändert
Bei der Frage nach eigenen Kindern hat sich Anita Eichhorn von früheren Vorstellungen gelöst: "In meinen Zwanzigern war der Wunsch nach eigenen Kindern sehr präsent". Jetzt sehe sie das entspannter: "Mit den Erfahrungen, die man im Leben so macht, hat sich meine Sicht darauf verändert. Heute weiß ich: Ich kann sowohl mit als auch ohne eigene Kinder ein erfülltes, glückliches Leben führen."
Eine Hochzeit kann sie sich dagegen grundsätzlich vorstellen, konkrete Pläne gebe es jedoch nicht.
