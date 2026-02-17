Sie wird 50 Jahre "Notruf Hafenkante"-Star Rhea Harder-Vennewald: So bleibt sie fit und gelassen Veröffentlicht: Vor 38 Minuten von teleschau Hamburg wurde Heimat: Seit 19 Jahren spielt Rhea Harder-Vennewald die Polizistin Franzi Jung in "Notruf Hafenkante". Berühmt wurde sie durch eine andere Serie. Bild: ZDF / Boris Laewen

Rhea Harder-Vennewald hat doppelt Grund zum Feiern. Am 19. Februar läuft die 500. Folge von "Notruf Hafenkante", am 27. Februar wird sie 50 Jahre alt. Sie ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands. Und alles begann mit Florentine Spirandelli di Montalban.

Florentine Spirandelli di Montalban - dieser Name geht Fans von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" heute noch geschmeidig über die Zunge wie ein zartschmelzendes Schokoladenstückchen. Oder ein Stück Streuselkuchen - denn das ist die süße Leibspeise von Rhea Harder-Vennewald. Als "Flo Spira" wurde die in Berlin geborene Schauspielerin vor mittlerweile 21 Jahren zum Teenieschwarm. Elfmal war sie auf dem Cover der "Bravo" zu sehen, gewann zwischen 1997 und 1999 dreimal den begehrten Otto-Award. Auch als sie 2002 nach 60 Folgen aus der Soap ausstieg, blieb Rhea populär. Durch clevere Rollenwahlen gelang es ihr, zu einer der bekanntesten deutschen TV-Schauspielerinnen zu werden. Obwohl sie insgesamt "nur" an 21 Produktionen mitwirkte, aber eben in langfristigen Rollen. Ihre dauerhafteste: In "Notruf Hafenkante" spielt sie seit Episode eins, die am 4. Januar 2007 gesendet wurde, die Polizistin Franzi Jung. Am 19. Feburar läuft die 500. Folge. Die größte und wichtigste Rolle in ihrem Leben aber findet privat statt: Rhea Harder-Vennewald ist seit 2013 verheiratet und hat insgesamt drei Kinder.

Elfmal war Rhea Harder auf dem "Bravo"-Cover Schon bevor Rhea 1995 ihr Abitur bestand, war sie für vier Folgen in "GZSZ" zu sehen, allerdings in der Rolle der Susanne Krüger. Nach ihrer Schauspielausbildung in Berlin und Rollen in Serien wie "Frauenarzt Dr. Markus Merthin", "Die Straßen von Berlin" und "Für alle Fälle Stefanie" landete sie mit der Rolle der Flo Spira in "GZSZ" dann den Volltreffer. Während der "GZSZ"-Zeit ging sie in ein paar anderen Produktionen für Kurzauftritte "fremd", experimentierte mit "Flashback - Mörderische Ferien" auch im Horrorgenre. Nach dem Ende von "Flo Spira" wurde sie "Sarah Herrmann" und spielte drei Staffeln lang in der ARD-Serie "Berlin, Berlin" die beste Freundin von Lolle Holzmann (Felicitas Woll). In die Serienhandlung wurde sogar Rheas erste Schwangerschaft eingebaut. 2004 kam ihr Sohn Moritz zur Welt. Nach "Berlin, Berlin" spielte Rhea eine der vier Hauptrollen in der ProSieben-Serie "Alles außer Sex". Die Serie, eine Art deutsche Variante von "Sex and the City", brachte viel Kritikerlob. Nach dem Serienende 2007 fand sie dann bei "Notruf Hafenkante" eine neue Heimat, der sie bis heute treu geblieben ist. Neben ihr sind nur zwei weitere Schauspieler seit der ersten Episode dabei. "Es war eine wunderschöne, oft auch turbulente Reise, geprägt von zahlreichen Eindrücken und Menschen", sagte sie in einem Interview mit dem Mediendienst teleschau dankbar. In ihrer Rolle als Franziung spielt sie so sympathisch und überzeugend, dass sie 2021 zur "Ehrenkommissarin der Polizei Hamburg" ernannt wurde.

Traumhochzeit 2013 im Hamburger Nobelhotel Neben ihrer Stammrolle als Franzi Jung, schaute Rhea immer wieder mal in anderen Serien in Episodenrollen vorbei, so zum Beispiel bei "SOKO Wismar", "Die Bergretter" oder "Blutige Anfänger". Aber Rhea steht nicht nur vor der Kamera, sondern sitzt auch hinter dem Mikrofon. Sie ist Hörbuchsprecherin und liebt auch da Kontinuität: Seit 2009 spricht sie in den Hörspielen zur Kinderbuch-Reihe "TKKG" die Rolle der Gaby Glockner - und ist auch mit der "TKKG Liveshow" unterwegs. Auch an ihrem 50. Geburtstag wird Rhea auf der Bühne stehen, weshalb der Geburtstag, wie sie sagt, "mit meinen 'kleinen' Kids und meinem tollen Mann" nachgefeiert werden muss. Die "Kleinen" sind Leni-Ava (2014 geboren) und Bruno Franz (2009 geboren). Und der tolle Mann ist Jörg Vennewald. Er ist 1981 geboren und auch in der TV-Branche tätig. Er begann 2007 bei "Notruf Hafenkante" als Produktionsfahrer und arbeitete sich zum Aufnahmeleiter hoch. Zuletzt war er unter anderem als Produktionsleiter der Krimi-Serie "Großstadtrevier" tätig. Nachdem sich Rhea und Jörg verliebt hatten und 2009 als Paar zeigten, gab's in Dubai den romantischen Heiratsantrag. Geheiratet wurde am 15. Juni 2013 im Hotel Grand Elysée Hamburg. In der Hansestadt lebt die Familie schon seit vielen Jahren.

Rhea Harder als Mutter: "Ich bin ehrlich zu meinen Kindern" Als dreifache Mutter versucht Rhea möglichst entspannt zu sein. "Ich versuche, mich in meinem Muttersein nicht unter Druck zu setzen. Ich bin ehrlich mit meinen Kindern, und sie sind ehrlich zu mir. Das verlange ich von ihnen, und sie von mir", sagte sie im teleschau-Interview. Natürlich gebe es Stress und Widrigkeiten, aber: "Ich denke mir immer, dass ich mir eine Situation oder ein Problem zuerst anschaue und dann entscheide. Wenn du sie ändern kannst, dann verbessere sie zu deinen Gunsten. Und wenn du sie nicht ändern kannst, dann machst du einfach das Beste daraus. Alles andere macht keinen Sinn." Auf ihrem Instagram-Account (67.400 Follower) hält sie ihre Kinder raus, zeigt niemals ihre Gesichter. Mit ihrem Mann Jörg zeigt sie sich gern und oft - und auch mal im Stadion ihres Lieblingsclubs, dem HSV. Wenn sie dann doch mal Freizeit hat, macht Rhea viel Sport. Radfahren, Schwimmen, Training im Gym, Yoga und Joggen sind ihre Hobbys, außerdem reitet sie oft und gerne mit ihrer Tochter aus. Dem "Südkurier" erzählte sie, dass sie gerne esse ("Gesund muss es sein, selbst wenn ich richtig Hunger habe, esse ich lieber erst später, als dass ich auf Fastfood zurückgreife") und noch lieber und fast täglich kocht. "Das ist ein guter Ausgleich für mich. Ich finde es total schön, meine Liebsten zu bekochen. Die freuen sich über asiatische Kokossuppe mit Hühnchen oder Frikassee."