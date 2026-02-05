Sie bekam zwei Heiratsanträge Diana Amft: Das ist ihr berühmter Ex-Verlobter Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 newsroom Diana Amft spricht nur selten öffentlich über ihr Privatleben. Bild: picture alliance / dpa

Seit fast 15 Jahren ist die Schauspielerin glücklich verheiratet - mit dem zweiten Mann, der um ihre Hand anhielt: Zuvor war sie schon einmal mit einem Branchen-Kollegen verlobt.

Seit über zwei Jahrzehnten ist Diana Amft fester Bestandteil der deutschen TV-Landschaft. Ihren Durchbruch erlangte sie 2001 mit "Mädchen, Mädchen". Sie war in zahlreichen Serien und Filmen, unter anderem in "Zwei Zivis zum Knutschen", zu sehen. Derzeit läuft mit Diana Amft die Reihe "Tage, die es nicht gab". Und nicht nur beruflich geht es der Schauspielerin gut, privat offensichtlich auch: Diesen Sommer feiert Diana Amft ihren 15. Hochzeitstag mit dem Aufnahmeleiter Arne Regul. Kennengelernt haben sich die beiden am Set von "Doctor’s Diary".

"Unschuldige Biester" (1999): Diana Amft (links) in ihrem Filmdebüt als Kathi gemeinsam mit Mina Tander und Janina Flieger. Bild: United Archives

Liebe hinter den Kulissen Was die meisten nicht wissen: Bevor Diana Amft mit dem Aufnahmeleiter ihr privates Happy End fand, spielte ein anderer Mann viele Jahre eine zentrale Rolle in ihrem Leben. Die Schauspielerin war sogar mit ihm verlobt und er ist ebenfalls ein bekannter Name in der Filmbranche: Granz Henman. Rund ein Jahrzehnt gingen die beiden gemeinsam durchs Leben. Gefunkt hatte es zwischen dem britischen Regisseur, der unter anderem bei "Der Eisbär" von Til Schweiger als Co-Regisseur tätig war, und der Schauspielerin im Jahr 2001.

Diana Amft am Anfang ihrer Karriere. Bild: teutopress