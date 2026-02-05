Sie bekam zwei Heiratsanträge
Diana Amft: Das ist ihr berühmter Ex-Verlobter
Veröffentlicht:von C3 newsroom
Seit fast 15 Jahren ist die Schauspielerin glücklich verheiratet - mit dem zweiten Mann, der um ihre Hand anhielt: Zuvor war sie schon einmal mit einem Branchen-Kollegen verlobt.
Seit über zwei Jahrzehnten ist Diana Amft fester Bestandteil der deutschen TV-Landschaft. Ihren Durchbruch erlangte sie 2001 mit "Mädchen, Mädchen". Sie war in zahlreichen Serien und Filmen, unter anderem in "Zwei Zivis zum Knutschen", zu sehen.
Derzeit läuft mit Diana Amft die Reihe "Tage, die es nicht gab". Und nicht nur beruflich geht es der Schauspielerin gut, privat offensichtlich auch: Diesen Sommer feiert Diana Amft ihren 15. Hochzeitstag mit dem Aufnahmeleiter Arne Regul. Kennengelernt haben sich die beiden am Set von "Doctor’s Diary".
Liebe hinter den Kulissen
Was die meisten nicht wissen: Bevor Diana Amft mit dem Aufnahmeleiter ihr privates Happy End fand, spielte ein anderer Mann viele Jahre eine zentrale Rolle in ihrem Leben. Die Schauspielerin war sogar mit ihm verlobt und er ist ebenfalls ein bekannter Name in der Filmbranche: Granz Henman.
Rund ein Jahrzehnt gingen die beiden gemeinsam durchs Leben. Gefunkt hatte es zwischen dem britischen Regisseur, der unter anderem bei "Der Eisbär" von Til Schweiger als Co-Regisseur tätig war, und der Schauspielerin im Jahr 2001.
Romantischer Antrag ohne Happy End
Das unruhige Leben der Filmbranche - mal Drehs hier, mal da - ließ Diana Amft und Granz Henman wenig Zeit für gemeinsame Stunden. "Im Hotelzimmer stelle ich immer Fotos von uns auf", verriet Diana Amft im Jahr 2009 der Zeitschrift "Frau im Spiegel".
Doch obwohl es lange gut funktionierte und sogar zu einem Heiratsantrag kam, ging die Beziehung irgendwann doch in die Brüche. Aus welchen Gründen jedoch verriet die Schauspielerin nie. Dafür kann sie diesen Sommer ihren 15. Hochzeitstag mit Arne Regul feiern.
