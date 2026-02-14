Hilfe von Therapeutin: So meistert Marie Nasemann ihre Scheidung

"Dating geht wieder los" Ehrliche Einblicke von Ex-GNTM-Kandidatin: So meistert Marie Nasemann die laufende Scheidung Veröffentlicht: Vor 40 Minuten von spot on news Reden offen über ihre Scheidung: Ex-GNTM-Kandidatin Marie Nasemann und ihr Partner Sebastian Tigges. Bild: IMAGO/Future Image

Marie Nasemann hat in einem Interview offen über ihre laufende Scheidung von Noch-Ehemann Sebastian Tigges gesprochen. Ihren Blick kann sie inzwischen wieder nach vorne richten.

Model, Schauspielerin und Autorin Marie Nasemann (36) scheut nicht davor zurück, tiefe Einblicke in ihr Privatleben zu geben. Andernfalls hätte sie auch nicht den Podcast "Family Feelings" ins Leben rufen können, in dem sie gemeinsam mit ihrem Noch-Ehemann Sebastian Tigges (41) über das gemeinsame Familienleben sprach. Im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" zeigt sich Nasemann nun auch in Bezug auf den Status ihrer Scheidung gesprächsbereit.

So erzählt Nasemann etwa, noch nicht absehen zu können, wie teuer die Scheidung letztendlich wird. Zugleich enthüllt sie, gemeinsam mit Tigges "im vergangenen Jahr viel Geld für eine Trennungstherapeutin ausgegeben" zu haben, bei der auch sogleich eine Trennungsvereinbarung aufgesetzt worden sei. Dahinter stecke die Überzeugung, es sei "tausendmal besser, als sich über Scheidungsanwälte rumzustreiten". Mit einer zeitnahen Abwicklung rechnet die 36-Jährige dennoch nicht. Ihr zufolge sei man "im Schnitt [...] eineinhalb Jahre nach der Trennung mit der Scheidung beschäftigt". Sie könne sich gut vorstellen, dass das in ihrem und Tigges' Fall ebenfalls so sein wird.

Ihr Blick wandert nach vorne Durchaus pragmatisch blickt sie in die nun getrennt voneinander stattfindende Gegenwart und die nahe Zukunft. "Jetzt lebt jeder sein eigenes Leben, Dating geht wieder los", so Nasemann. An einen potenziellen neuen Partner stellt sie die Anforderung, dass er "grundsätzlich mit meinem Job klarkommen und ihn nicht ganz scheiße finden" sollte. In die Öffentlichkeit würde sie ihn nicht drängen, wenn er das nicht will - "die Privatsphäre aller Menschen in meinem Umfeld ist mir sehr wichtig."

Im Mai des vergangenen Jahres hatten Marie Nasemann und Sebastian Tigges ihre Trennung bekanntgegeben. "Nach fast acht Jahren Beziehung haben wir uns vor einiger Zeit dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen", hieß es damals in einem gemeinsamen Instagram-Post. Im Mai 2021 hatten sie geheiratet, ein Jahr zuvor kam ihr Sohn zur Welt und im selben Jahr eine Tochter. In ihrem Statement betonen sie: "Wir trennen uns aus Liebe zu unseren Kindern, die Eltern verdienen, die sich wohlwollend begegnen können."