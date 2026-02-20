"Zu 100 Prozent Fake"
Frau verlor 10.000 Euro an falschen Nico Santos: "The Voice"-Star reagiert auf Love Scam
Aktualisiert:von Lars-Ole Grap
Eine Frau aus Halver chattete mehr als drei Jahre lang mit einem Mann, der sich als Sänger Nico Santos ausgab, und verlor dabei über 10.000 Euro. Jetzt hat sich der echte Nico Santos auf Instagram zu Wort gemeldet.
In diesen Formaten kannst du Nico Santos auf Joyn erleben
Celebrity-Scam: Frau verliert über 10.000 Euro durch Fake-Profil von Nico Santos
Es ist ein Fall, der aufhorchen lässt: Eine 36-jährige Frau aus dem sauerländischen Halver ist Opfer eines sogenannten Celebrity-Scams geworden. Über Facebook und den Messenger-Dienst Signal stand sie jahrelang mit einer Person in Kontakt, die sich als der bekannte Pop-Sänger und Songwriter Nico Santos ausgab. Der Betrüger erklärte ihr wiederholt seine Liebe und bat regelmäßig um Geld. Die Frau schenkte ihm mehrfach Gutscheine. Am Ende verlor sie mehr als 10.000 Euro. Erst Gespräche mit vertrauten Personen weckten schließlich ihr Misstrauen, woraufhin sie Anzeige erstattete. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Als der echte Nico Santos von dem Fall erfuhr, meldete sich der "The Voice of Germany"-Star umgehend in seiner Instagram-Story zu Wort. Sichtlich bewegt räumte er ein, dass ihm das Ausmaß solcher Betrügereien bislang nicht vollständig klar gewesen sei: "Dass wirklich Menschen darauf reinfallen können, war mir so noch nicht wirklich bewusst."
Ich dachte, es ist so ein bisschen schon gelernt, dass das zu 100 Prozent Fake-Profile sind.
Dabei sei das Problem keineswegs neu. Fake-Profile von Musiker:innen, Schauspieler:innen und anderen Prominenten werden täglich in großer Zahl angelegt. Der Musiker selbst betont, dass es ihm und vielen seiner Kolleg:innen schon lange bekannt sei.
"Bitte fallt nicht darauf rein": Nico Santos warnt Fans vor Fake-Profilen
Sein Appell ist unmissverständlich: "Bitte, bitte, bitte fallt darauf nicht rein", richtet sich Nico Santos eindringlich an seine Fans und Follower:innen. Der wichtigste Schutz vor solchen Betrügern sei denkbar simpel: der blaue Haken. Nur verifizierte Profile mit diesem Zeichen seien echt.
Auch die Kriminalpolizei warnt vor möglichen Fake-Profilen und rät dringend dazu, bei vermeintlichen Promi-Profilen im Netz besondere Vorsicht walten zu lassen. Wer Geld überweisen oder Gutscheine bereitstellen soll, sollte sofort misstrauisch werden - denn genau das sei das typische Muster solcher Betrugsversuche.
Mehr entdecken
Mit Andrea Petković, Till Reiners und Nico Santos
"Wer stiehlt mir die Show?": Diese Promis sind in Staffel 11 dabei
"Wer stiehlt mir die Show?"
Dschungelcamp jetzt auf Joyn? Joko Winterscheidt steckt dahinter!
Die Pop-Ikone
"Wer stiehlt mir die Show?": Mark Forster gewinnt und moderiert die nächste Folge
Wer hat gewonnen?
"Wer stiehlt mir die Show?"-Finale: Gewinner Olli Schulz sorgt für Chaos
Letzte Ausgabe in diesem Jahr
"Wer stiehlt mir die Show?": Hier gibt's das Staffelfinale im Livestream!
Bleibt spannend
"Wer stiehlt mir die Show?": Olli Schulz inszeniert eigenes GTA 6
Spannend bis zum Finale
Karaoke, Freibier und "dumme Promis": Wer schnappt sich Jokos Show?
TV-Erfolg
Rekordquote für "Wer stiehlt mir die Show?": Joko holt sich seine Show zurück
TV-Zeitreise
"Wer stiehlt mir die Show?": Diese Hammer-Story über Falco erzählt Olli Dittrichs ganz nebenbei