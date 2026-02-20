"Zu 100 Prozent Fake" Frau verlor 10.000 Euro an falschen Nico Santos: "The Voice"-Star reagiert auf Love Scam Aktualisiert: Vor 55 Minuten von Lars-Ole Grap Sein Name, sein Gesicht und große Gefühle - doch hinter dem vermeintlichen Profil von Nico Santos steckt ein Betrüger. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Peter Lüdemann/Geisler-Fotopres

Eine Frau aus Halver chattete mehr als drei Jahre lang mit einem Mann, der sich als Sänger Nico Santos ausgab, und verlor dabei über 10.000 Euro. Jetzt hat sich der echte Nico Santos auf Instagram zu Wort gemeldet.

Celebrity-Scam: Frau verliert über 10.000 Euro durch Fake-Profil von Nico Santos Es ist ein Fall, der aufhorchen lässt: Eine 36-jährige Frau aus dem sauerländischen Halver ist Opfer eines sogenannten Celebrity-Scams geworden. Über Facebook und den Messenger-Dienst Signal stand sie jahrelang mit einer Person in Kontakt, die sich als der bekannte Pop-Sänger und Songwriter Nico Santos ausgab. Der Betrüger erklärte ihr wiederholt seine Liebe und bat regelmäßig um Geld. Die Frau schenkte ihm mehrfach Gutscheine. Am Ende verlor sie mehr als 10.000 Euro. Erst Gespräche mit vertrauten Personen weckten schließlich ihr Misstrauen, woraufhin sie Anzeige erstattete. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Als der echte Nico Santos von dem Fall erfuhr, meldete sich der "The Voice of Germany"-Star umgehend in seiner Instagram-Story zu Wort. Sichtlich bewegt räumte er ein, dass ihm das Ausmaß solcher Betrügereien bislang nicht vollständig klar gewesen sei: "Dass wirklich Menschen darauf reinfallen können, war mir so noch nicht wirklich bewusst."

Ich dachte, es ist so ein bisschen schon gelernt, dass das zu 100 Prozent Fake-Profile sind. Nico Santos

Dabei sei das Problem keineswegs neu. Fake-Profile von Musiker:innen, Schauspieler:innen und anderen Prominenten werden täglich in großer Zahl angelegt. Der Musiker selbst betont, dass es ihm und vielen seiner Kolleg:innen schon lange bekannt sei.