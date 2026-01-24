Zwischen Karriere und großen Gefühlen Iris Berben privat: Ihr Ex-Partner ist dieser berühmte Musiker! Aktualisiert: Vor 50 Minuten von Johanna Grauthoff Iris Berben war einst mit einem berühmten Musiker liiert. Bild: picture alliance/ Daniel Reinhardt/ Heinz Browers

Seit mehr als fünf Jahrzehnten gehört Iris Berben fest zur deutschen Film- und Fernsehlandschaft. Doch während ihre Karriere öffentlich stattfand, blieb ihr Liebesleben meist im Hintergrund. Dabei spielten einige prominente Männer eine wichtige Rolle in ihrem Leben.

Eine Ikone des deutschen Fernsehens Iris Berben ist aus der deutschen Medienlandschaft nicht wegzudenken. Ob in Kinohits wie "Der Vorname", großen TV-Produktionen oder als gesellschaftspolitisch engagierte Persönlichkeit - die Schauspielerin hat sich über Jahrzehnte eine außergewöhnliche Karriere aufgebaut. Privat ging sie dabei stets ihren eigenen Weg. Beziehungen ja, Ehe nein! Dabei blickt Berben auf mehrere prägende Partnerschaften zurück, darunter auch bekannte Namen.

Seit 20 Jahren an ihrer Seite: Heiko Kiesow Seit rund zwei Jahrzehnten ist Iris Berben mit Stuntman Heiko Kiesow liiert. Kennengelernt haben sich die beiden 2006 bei den Dreharbeiten zum ZDF-Zweiteiler "Afrika, mon amour". Was zunächst beruflich begann, entwickelte sich schnell zu einer privaten Liebesgeschichte. Während der Dreharbeiten kamen sich die beiden näher und verliebten sich. Ihre Filmfigur Katharina von Strahlberg flieht nachdem Liebesdrama nach Afrika, um ein neues Leben zu beginnen. Für die heute 75-Jährige war diese Zeit auch persönlich ein Neubeginn. Bis heute sind Berben und Kiesow ein Paar, allerdings ohne Trauschein. Verheiratet sind die beiden nicht - und das ganz bewusst.

Iris Berben mit ihrem Partner Heiko Kiesow bei der amfAR Gala 2025. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress

Warum Iris Berben nie heiraten wollte Dass Iris Berben und Heiko Kiesow nicht verheiratet sind, hat nichts mit fehlender Liebe zu tun. Vielmehr stand die Schauspielerin der Institution Ehe lange skeptisch gegenüber. In Interviews erklärte sie mehrfach, die Ehe sei für sie früher "zu konservativ besetzt" gewesen. Gegenüber dem "Bunte"-Magazin sagte sie einmal offen: "Heirat war in meinem ganzen Leben kein Thema für mich." Später relativierte sie diese Haltung zwar, schloss eine Hochzeit aber weiterhin aus.

Erste große Liebe: Musiker Abi Ofarim Neben den großen Beziehungen gab es auch kürzere Kapitel. Ende der 1960er-Jahre war Iris Berben mit dem israelischen Sänger Abi Ofarim liiert. Sie war damals 19 Jahre alt, er Anfang 30 und bereits verheiratet. Für die junge Schauspielerin verließ er seine Ehefrau Esther. Doch die Beziehung zwischen Berben und Ofarim hielt nicht lange. Iris Berben selbst äußerte sich nie öffentlich zu dieser Liaison, Abi Ofarim hingegen sprach Jahrzehnte später offen darüber:

Wir lebten aus dem Vollen, als würde das Geld nie ausgehen, unsere Liebe nie enden. Abi Ofarim, 2010 im Interview mit "Das Neue Blatt"

Gleichzeitig räumte er ein: "Ich habe ihr sehr wehgetan." Was genau zum Bruch der Beziehung führte, blieb jedoch privat. Mehr als 40 Jahre nach der Trennung schwärmte Ofarim noch immer von Berben und nannte sie "die perfekte Frau". Zu diesem Zeitpunkt war die knapp 60 Jahre alt. Abi Ofarim verstarb 2018 im Alter von 80 Jahren. Er hinterließ seine beiden Söhne Gil Ofarim und Tal Ofarim (bekannt von "The Voice of Germany")

Der israelische Sänger und Komponist Abi Ofarim am 26. November 1970 mit seiner damaligen Freundin, der Schauspielerin Iris Berben. Bild: picture-alliance/ dpa

32 Jahre Beziehung: Gabriel Lewy als wichtiger Lebensmensch Nach dieser frühen, intensiven Liebe folgte eine der längsten Beziehungen im Leben von Iris Berben. Über 32 Jahre war sie mit dem israelischen Geschäftsmann Gabriel Lewy liiert. Kennengelernt hatten sich die beiden 1974, Berben war damals 24 Jahre alt und noch weit entfernt von ihrem späteren Durchbruch als Schauspielerin. Erst vier Jahre später gelang ihr der große Karrieresprung. Lewy begleitete sie durch diese entscheidende Phase ihres Lebens. 2006 trennten sich die beiden nach mehr als drei Jahrzehnten Beziehung. Trotz der Trennung blieb Lewy ein wichtiger Teil ihres Lebens. Auch innerhalb der Familie spielte er eine zentrale Rolle: Für Berbens Sohn Oliver wurde Gabriel Lewy zur Vaterfigur.

Iris Berben und Gabriel Lewy bei "Cinema for Peace 2005" im Konzerthaus Berlin. Bild: picture-alliance / SCHROEWIG/Eva Oertwig

Sohn Oliver Berben und ein bis heute ungelüftete Geheimnis 1971 brachte Iris Berben ihren Sohn Oliver zur Welt. Damals war die Schauspielerin erst 21 Jahre alt. Über viele Jahre zog sie ihn allein groß - parallel zu einer Karriere, die sie zunehmend ins Rampenlicht rückte. Oliver Berben entschied sich später ebenfalls für die Filmbranche, allerdings hinter der Kamera. Heute zählt er zu den erfolgreichen Filmproduzenten in Deutschland. Wer sein leiblicher Vater ist, hat Iris Berben bis heute nie öffentlich gemacht. Da sie erst einige Jahre später mit Gabriel Lewy zusammengekommen ist, hält sich seit Jahrzehnten das Gerücht, dass der verstorbene Sänger Abi Ofarim sein Vater sein könnte. Bestätigt wurde das nie. Fest steht lediglich: Gabriel Lewy übernahm für Oliver über viele Jahre hinweg die Rolle des Ziehvaters.

Iris Berben und Oliver Berben bei der 75. Verleihung des Deutschen Filmpreises 2025 im Theater am Potsdamer Platz 2025. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress

"Ich hatte zweimal großes Glück" - Berben über ihre Partner Rückblickend spricht Iris Berben sehr reflektiert über ihr Liebesleben. 2022 sagte sie im MagentaTV-Format "Bestbesetzung" mit Johannes B. Kerner: "Ich habe zweimal im Leben das Glück gehabt, einen guten Partner an meiner Seite zu haben." Gemeint waren Heiko Kiesow und Gabriel Lewy. Über Abi Ofarim äußert sich die Schauspielerin bis heute nicht öffentlich. Die Trennung soll nicht im Guten verlaufen sein - ein weiteres Beispiel dafür, wie konsequent Berben ihr Privatleben schützt.