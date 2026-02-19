zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
"Zu 100 Prozent Fake"

Love Scam mit falschem Nico Santos: Jetzt reagiert der "The Voice"-Star auf die Betrugsmasche

Aktualisiert:

von Lars-Ole Grap

Sein Name, sein Gesicht und große Gefühle - doch hinter dem vermeintlichen Profil von Nico Santos steckt ein Betrüger.

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Peter Lüdemann/Geisler-Fotopres

Eine Frau aus Halver chattete mehr als drei Jahre lang mit einem Mann, der sich als Sänger Nico Santos ausgab, und verlor dabei über 10.000 Euro. Jetzt hat sich der echte Nico Santos auf Instagram zu Wort gemeldet.

Celebrity-Scam: Frau verliert über 10.000 Euro durch Fake-Profil von Nico Santos

Es ist ein Fall, der aufhorchen lässt: Eine 36-jährige Frau aus dem sauerländischen Halver ist Opfer eines sogenannten Celebrity-Scams geworden. Über Facebook und den Messenger-Dienst Signal stand sie jahrelang mit einer Person in Kontakt, die sich als der bekannte Pop-Sänger und Songwriter Nico Santos ausgab. Der Betrüger erklärte ihr wiederholt seine Liebe und bat regelmäßig um Geld. Die Frau schenkte ihm mehrfach Gutscheine. Am Ende verlor sie mehr als 10.000 Euro. Erst Gespräche mit vertrauten Personen weckten schließlich ihr Misstrauen, woraufhin sie Anzeige erstattete. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Als der echte Nico Santos von dem Fall erfuhr, meldete sich der "The Voice of Germany"-Star umgehend in seiner Instagram-Story zu Wort. Sichtlich bewegt räumte er ein, dass ihm das Ausmaß solcher Betrügereien bislang nicht vollständig klar gewesen sei: "Dass wirklich Menschen darauf reinfallen können, war mir so noch nicht wirklich bewusst."

Ich dachte, es ist so ein bisschen schon gelernt, dass das zu 100 Prozent Fake-Profile sind.

Nico Santos

Dabei sei das Problem keineswegs neu. Fake-Profile von Musiker:innen, Schauspieler:innen und anderen Prominenten werden täglich in großer Zahl angelegt. Der Musiker selbst betont, dass es ihm und vielen seiner Kolleg:innen schon lange bekannt sei.

"Bitte fallt nicht darauf rein": Nico Santos warnt Fans vor Fake-Profilen

Sein Appell ist unmissverständlich: "Bitte, bitte, bitte fallt darauf nicht rein", richtet sich Nico Santos eindringlich an seine Fans und Follower:innen. Der wichtigste Schutz vor solchen Betrügern sei denkbar simpel: der blaue Haken. Nur verifizierte Profile mit diesem Zeichen seien echt.

Auch die Kriminalpolizei warnt vor möglichen Fake-Profilen und rät dringend dazu, bei vermeintlichen Promi-Profilen im Netz besondere Vorsicht walten zu lassen. Wer Geld überweisen oder Gutscheine bereitstellen soll, sollte sofort misstrauisch werden - denn genau das sei das typische Muster solcher Betrugsversuche.

