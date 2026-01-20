Stoff für Spekulationen Comeback der ZDF-Kultshow: Moderieren die Kaulitz-Brüder Bill und Tom bald "Wetten, dass…?" Aktualisiert: Vor 4 Stunden von C3 Newsroom :newstime Übernehmen Kaulitz-Brüder "Wetten, dass ..?"? Videoclip • 01:09 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

In ihrem Podcast witzelten sie darüber. Laut Gerüchten steckt hinter den Scherzen vielleicht doch mehr: Hosten Bill und Tom Kaulitz demnächst den Show-Klassiker?

Sie gilt als die "größte Fernsehshow Europas". Fast 34 Jahre lang lief die große Samstagabend-Show bis 2014 ununterbrochen, dann wurde sie eingestellt. Von 2021 bis 2023 zeigten die Wett-Kandidaten unter der Ägide von Thomas Gottschalk einmal im Jahr wieder ihre Talente. Kaum ein anderes Format hat so große Spuren in der Show-Geschichte Deutschlands hinterlassen wie "Wetten, dass …?".

Aller guten Dinge sind drei? Für dieses Jahr steht das dritte Comeback von "Wetten, dass ...?" an. Laut dem Branchenmagazin DWDL soll die Show am Samstagabend, 5. Dezember 2026, ab 20:15 Uhr über die Bühne gehen. Ob sie unverändert oder modernisiert zurückkommt, steht noch in den Sternen. Aber um die Moderation gibt es jetzt heiße Gerüchte: Wahrscheinlich führen Bill und Tom Kaulitz durch die Show. Der Termin würde passen. Noch bis Ende November sind die beiden mit Tokio Hotel auf Europa-Tour. Und dass sie die Show gerne übernehmen würden, haben sie schon nach der Abschiedssendung von Thomas Gottschalk in ihrem Podcast augenzwinkernd angesprochen.

Werbung heizt Spekulationen an Eine Video-Werbung am Hamburger Hauptbahnhof sowie ein Instagram-Beitrag feuerten die Spekulationen noch mehr an. "Die Katze hat uns ein paar Mäuse vor die Tür gelegt!" heißt es dort unter einem Foto der Brüder. "Wir überlegen gerade, wo uns die beiden unterstützen können." Der Sender selbst nennt die Kult-Show dabei nicht in der Aufzählung möglicher Formate, in denen die zwei zu sehen sein könnten. Doch die Kommentare unter dem Beitrag geben klare Hinweise auf "Wetten, dass …?".

Generationswechsel oder kompletter Neustart? Ob es nur zu einem Generationswechsel in der Moderation kommen soll oder gleich das ganze Show-Format verjüngt werden soll, ist auch noch nicht bekannt. Ebenso spannend ist die Frage, wie die doch eher betagten Zuschauer von "Wetten, dass …?" auf die Brüder reagieren würden. In den Online-Reaktionen kommt die Idee der moderierenden Kaulitz-Brüder bislang jedenfalls gut an. "Die zwei können alles", heißt es in den Kommentaren. Von "Wetten, dass ihr es richtig gut machen werdet?" über "Das wäre super" bis hin zu "Da lohnen sich ja dann doch die Rundfunkgebühren".