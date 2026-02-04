Das ZDF schickt eine neue Tierarzt-Reihe ins Rennen: In „Die Maiwald" spielt Doris Schretzmayer eine Veterinärin im Salzburger Land. Zwischen Bergpanorama und Bauernhöfen kümmert sie sich um tierische Notfälle aller Art.

Auf den Doktor und die Rettungssanitäterin folgt eine Tierärztin

Die "Bergdoktor"-Fangemeinde muss bald wieder stark sein: Am 5. März läuft das Finale der Staffel 19. Doch das ZDF lässt seinen Donnerstagabend nicht verwaisen. Gleich zwei neue Formate stehen in den Startlöchern. Den Anfang macht "Einfach Elli" mit Klara Deutschmann in der Hauptrolle. Sie verkörpert eine Rettungssanitäterin, die mit ADHS durchs Leben navigiert. Die Serie läuft am 12. und 19. März linear im ZDF.

Danach übernimmt "Die Maiwald" den Sendeplatz. Die österreichische Schauspielerin Doris Schretzmayer schlüpft in den beiden Pilotfolgen in die Rolle der Johanna Maiwald - eine Anfang 50-jährige Tierärztin mit eigener Praxis in Maria Alm.

Zwischen malerischer Alpenkulisse kümmert sie sich um alles, was Fell, Federn oder Hufe hat: von der Kuh mit Magenproblemen über eine vergiftete Katze bis hin zu einem Hund, der an Depressionen leidet.

Unterstützung bekommt Johanna von ihrer ordnungsliebenden Assistentin Paula (Klara Eham), dem Nachwuchstierarzt Kami (Atrin Hagdoust) und ihrem Bruder Georg (Michael A. Grimm), der nebenbei auch noch Bürgermeister ist. Die beiden 90-minütigen Pilotfolgen laufen am 26. März und 2. April zur Primetime. Wer nicht warten will: Ab dem 5. März stehen beide Serien bereits in der ZDF-Mediathek bereit.