17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 08.07.2026: Die Sendung vom 08.07.2026
24 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
Amoklauf an Gymnasium in Schongau? Mehrere Verletzte, mutmasslicher Täter gefasst +++ Mit Drogen gelockt und vergewaltigt: Schock-Fälle am Nürnberger Hauptbahnhof +++ Urlaubsabenteuer mal anders: Erlanger REITEN 6000 Kilometer in den Urlaub
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2024-2026: Privatfernsehen in Bayern GmbH & Co. KG & © Season 2024: Privatfernsehen in Bayern GmbH & Co. KG. & © Season 2025: ?utm_medium=whatsapp&utm_source=social
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren