17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 06.07.2026: Die Sendung vom 06.07.2026
24 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12
+++ Tödlicher Unfall in Lindau: LKW hängt über Brücke +++ Fakeshop mit Klimaanlagen: Junger Mann verliert 800 Euro +++ Alles schon mal festzurren: Es wird heiß und stürmisch in Bayern
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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