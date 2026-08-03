17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 03.08.2026: Die Sendung vom 03.08.2026
24 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
+++ Hitze ohne Ende: Niedrigwasser bremst Schiffe und Tourismus aus +++ Baby in letzter Sekunde gerettet: Das sind die Helden von Augsburg +++ Reisen mit dem Hund: Auf diese Dinge solltet ihr achten
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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