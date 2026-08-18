17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 18.08.2026: Die Sendung vom 18.08.2026
24 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12
+++ Nach Fast-Katastrophe am Flughafen: Neue Details zur Ursache +++ Unter Drogen gesetzt und vergewaltigt: Neue Festnahmen in Nürnberg +++ Waldbrände, Ernteausfall, Extrem-Sommer: Bringt der Regen jetzt die Rettung?
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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