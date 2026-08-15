17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 15.08.2026: Die Sendung vom 15.08.2026
48 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
+++ Viel zu klein dafür: 4-jähriger Charlie leidet an Demenz +++ Nach dem Feuer: So wird der Saurüsselkopf wieder aufgeforstet +++ Von der Kelly Bag zur Birkin Bag: Handtaschen-Ausstellung in Unterfranken
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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