17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 13.08.2026: Die Sendung vom 13.08.2026
24 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12
+++ Sprengstoff-Alarm in Mittelfranken: Großeinsatz am Bahnhof von Treuchtlingen +++ Seltenes Naturschauspiel: So war die Sonnenfinsternis in Bayern +++ Die Hitze machts möglich: Wassermelonen aus Unterfranken
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2024-2026: Privatfernsehen in Bayern GmbH & Co. KG & © Season 2024: Privatfernsehen in Bayern GmbH & Co. KG. & © Season 2025: ?utm_medium=whatsapp&utm_source=social
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren