17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 08.08.2026: Die Sendung vom 08.08.2026
48 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12
+++ Wespenplage in Bayern: Warum sie diesen Sommer besonders lieben +++ Bayern hält zamm: Kitzinger Bürger retten Kino vor dem Aus +++ Nei g’schaut in Franken: Mit dem Kanu das Altmühltal entdecken
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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