17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 20.08.2026: Die Sendung vom 20.08.2026
21 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12
+++ Bangen um Bayern-Star Musiala: Jetzt sprechen seine Mitspieler +++ Vom Krebspatienten zum Mutmacher: Allgäuer radelt 8.000 Kilometer +++ Premiere auf der Sandkerwa: Dieser Bamberger ist der erste Sandbu
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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