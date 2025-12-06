2 Broke Girls
Folge 1: Das Reality-Problem
21 Min.Ab 6
Unter den vielen obskuren Besuchern von Max' und Carolines Cupcake-Geschäft ist eines Abends eine TV-Produzentin. Sie unterbreitet den Mädels, dass sie gern eine Episode der Reality-Show "Keeping up with the Kardashians" in ihrem Laden drehen würde. Caroline überzeugt Max davon, einzuwilligen, um "Max's Homemade Cupcakes" einem Millionenpublikum bekannt zu machen - doch dann sagt Sophies und Carolines Idol Kim Kardashian den Dreh urplötzlich ab.
Weitere Folgen in Staffel 4
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
