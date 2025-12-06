2 Broke Girls
Folge 12: Der T-Shirt-Raub
21 Min.Ab 12
Max und Caroline finden heraus, dass ihre Cupcake-Shirts auch in Manhattan verkauft werden. Ashlin und Kemberly, zwei verwöhnte Teenager, haben ihre Idee gestohlen. Kurz nachdem sie die beiden Diebinnen zur Rede stellen, bekommen die Kellnerinnen eine Unterlassungsanordnung, die ihnen verbietet, ihre Shirts weiter zu verkaufen. Sophie sucht währenddessen nach einem Wedding-Planner für ihre Hochzeit mit Oleg.
2 Broke Girls
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
