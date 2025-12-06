Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
2 Broke Girls

Der T-Shirt-Raub

ProSiebenStaffel 4Folge 12
Der T-Shirt-Raub

Der T-Shirt-RaubJetzt kostenlos streamen

2 Broke Girls

Folge 12: Der T-Shirt-Raub

21 Min.Ab 12

Max und Caroline finden heraus, dass ihre Cupcake-Shirts auch in Manhattan verkauft werden. Ashlin und Kemberly, zwei verwöhnte Teenager, haben ihre Idee gestohlen. Kurz nachdem sie die beiden Diebinnen zur Rede stellen, bekommen die Kellnerinnen eine Unterlassungsanordnung, die ihnen verbietet, ihre Shirts weiter zu verkaufen. Sophie sucht währenddessen nach einem Wedding-Planner für ihre Hochzeit mit Oleg.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

2 Broke Girls
ProSieben
2 Broke Girls

2 Broke Girls

Alle 6 Staffeln und Folgen