2 Broke Girls
Folge 10: Das Einzugsdebakel
21 Min.Ab 12
Oleg zieht bei Sophie ein. Max und Caroline sind von ihrem neuen, liebestollen Nachbarn wenig begeistert. Widerwillig helfen sie beiden beim Einzug, der sich schwierig gestaltet: Sophie weigert sich, Olegs Lieblingsbild in die Wohnung zu lassen. Bei der Dinnerparty, die Sophie zur Feier des Tages schmeißt, geraten sich die beiden Liebenden schließlich vollends in die Haare.
