Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
2 Broke Girls

Der schöne Ire

ProSiebenStaffel 4Folge 19
Der schöne Ire

Der schöne IreJetzt kostenlos streamen

2 Broke Girls

Folge 19: Der schöne Ire

21 Min.Ab 12

Max und Caroline haben scheinbar eine neue Geldquelle gefunden: den schönen Nash. Sie versuchen, ihn ins Modelbusiness zu bekommen, um als seine Managerinnen große Gagen zu kassieren. Indes wollen Sophie und Oleg ein 30 Tage langes Zölibat vor ihrer Hochzeit durchziehen - ein scheinbar auswegloses Unterfangen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

2 Broke Girls
ProSieben
2 Broke Girls

2 Broke Girls

Alle 6 Staffeln und Folgen