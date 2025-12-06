Zum Inhalt springenBarrierefrei
Boy Toy

Staffel 4Folge 17
Folge 17: Boy Toy

21 Min.Ab 12

Caroline und Max arbeiten weiterhin in der High Dessert Bar, um sich etwas Geld hinzuzuverdienen. Ein weiterer positiver Nebeneffekt der Arbeit dort ist Kellner Nashit, der es besonders Max angetan hat. Allerdings hat ihre Chefin den beiden ein striktes Flirt- und Techtelmechtel-Verbot auferlegt ...

