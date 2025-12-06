2 Broke Girls
Folge 15: Katzenjammer
21 Min.Ab 12
Die Katze der Mädchen ist entlaufen. Als sie schließlich wieder auftaucht, hat Mieze Nancy nicht nur den charismatischen Geschäftsmann Owen im Gepäck, sondern auch eine weitere große Überraschung parat ... Owen arbeitet als Risikokapitalgeber, was Caroline auf eine Idee bringt: Schafft sie es, ihn zu einem Investment in ihr Cupcake-Geschäft zu überreden?
2 Broke Girls
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
12
