2 Broke Girls
Folge 16: Weniger als Nichts
21 Min.Ab 12
Die Girls sind pleite und brauchen dringend einen neuen Job. Gott sei Dank kann ihnen Big Mary auf die Sprünge helfen. Sie beschafft Max und Caroline Arbeit in einem noblen Café. Die beiden stellen sich gar nicht schlecht an und es scheint ein gelungener erster Arbeitstag zu werden - bis zu dem Moment als ihnen Sophie, Oleg und der Rest der Diner-Crew einen Besuch abstatten.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
2 Broke Girls
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen