Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
2 Broke Girls

Die großen Ungewaschenen

ProSiebenStaffel 4Folge 13
Die großen Ungewaschenen

Die großen UngewaschenenJetzt kostenlos streamen

2 Broke Girls

Folge 13: Die großen Ungewaschenen

21 Min.Ab 12

Ein bisher unbekannter Gast taucht im Diner auf. Die augenscheinlich gut betuchte Dame entpuppt sich als Fotografin, die ihre Arbeiten bald bei einer Ausstellung zeigt. Die Diner-Crew besucht die Vernissage und entdeckt Erstaunliches: Max, Earl und Caroline sind neben Obdachlosen und Junkies auf den Fotos zu sehen. Die Leute scheinen die Bilder zu lieben - nur nicht das von Caroline.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

2 Broke Girls
ProSieben
2 Broke Girls

2 Broke Girls

Alle 6 Staffeln und Folgen