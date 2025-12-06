2 Broke Girls
Folge 13: Die großen Ungewaschenen
21 Min.Ab 12
Ein bisher unbekannter Gast taucht im Diner auf. Die augenscheinlich gut betuchte Dame entpuppt sich als Fotografin, die ihre Arbeiten bald bei einer Ausstellung zeigt. Die Diner-Crew besucht die Vernissage und entdeckt Erstaunliches: Max, Earl und Caroline sind neben Obdachlosen und Junkies auf den Fotos zu sehen. Die Leute scheinen die Bilder zu lieben - nur nicht das von Caroline.
