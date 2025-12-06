2 Broke Girls
Folge 9: Geburtstag am Strand
21 Min.Ab 12
Caroline hat Geburtstag. Das Geschenk von ihrem Vater sprengt jedoch ihre Erwartungen: Vor der Tür des Diners steht ein brandneuer Lamborghini. Wie sich herausstellt, hatte er den Wagen bereits bestellt, bevor er all sein Geld verlor und ins Gefängnis musste. Am nächsten Morgen soll der Flitzer gepfändet werden. Bis dahin will Caroline aufpassen, dass er keinen Kratzer bekommt, doch Max hat andere Pläne.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen