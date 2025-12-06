2 Broke Girls
Folge 22: My Big Fat Polish Wedding
21 Min.Ab 12
Die Hochzeit von Sophie und Oleg rückt näher. Doch es gibt ein Problem: Der traditionelle Hochzeitsesel, auf dem Oleg zum Altar reiten soll, fällt aus! Sophie hat schnell eine Idee, wer einspringen kann - Chestnut. Caroline will ihren Liebling allerdings gar nicht so gern als Esel-Ersatz hergeben ... In der Kirche müssen Han und Oleg dann schmerzvoll erfahren, dass es nicht unproblematisch ist, wenn der Bräutigam einige Köpfe größer als sein Trauzeuge ist.
Weitere Folgen in Staffel 4
2 Broke Girls
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
