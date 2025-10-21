Staffel 1Folge 1vom 21.10.2025
Der Fall mit den Toffee-Fritten-PiratenJetzt kostenlos streamen
5 Freunde
Folge 1: Der Fall mit den Toffee-Fritten-Piraten
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Jo freut sich, dass ihre Freunde Max, Allie und Dylan sie in den Ferien besuchen kommen. Und tatsächlich stolpernd die vier Kinder und Timmy der Hund sofort in ihr erstes Abenteuer: Nachdem sie von dort eine Explosion gehört haben, segeln sie zur nahegelegenen Felseninsel. Dort treffen sie auf einen blonden Hünen, der behauptet eine Aufzuchtstation für „Mopsmöven“ zu betreiben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
5 Freunde
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Marathon Media