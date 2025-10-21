Zum Inhalt springenBarrierefrei
StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 18vom 21.10.2025
Der Falcongate-Otzi

Folge 18: Der Falcongate-Otzi

23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Die 5 Freunde sind entsetzt, als sie erfahren, dass ihr Lieblingsküstenabschnitt für die Öffentlichkeit gesperrt ist. Dort wurde nämlich die Mumie eines Fischers gefunden und nun werden eifrig archäologische Ausgrabungen vorgenommen - angeblich. Die Freunde vermuten dahinter etwas ganz anderes und ermitteln auf eigene Faust…

