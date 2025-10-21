Staffel 1Folge 2vom 21.10.2025
5 Freunde
Folge 2: Auf der Spur der Pflanzendiebe
23 Min. Folge vom 21.10.2025 Ab 6
n Georges Gewächshaus wird eingebrochen. Die Diebe stehlen mehrere seltene Pflanzen, unter anderem Georges neue Kreuzung zwischen einem Bambus und einem Kudzu: einen Bambuzu. George ist es damit gelungen die am schnellsten wachsende Pflanze der Welt zu züchten. Und während die fünf Freunde die Spur der Diebe verfolgen, beginnt der Bambuzu in seinem Versteck zu wuchern…
5 Freunde
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
