Staffel 1Folge 16vom 21.10.2025
5 Freunde
Folge 16: Die Riesenkraken-Entfuhrung
22 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Max möchte sich im neuen Meeres-Aquarium unbedingt die Riesenkrake ansehen, doch als die Fünf Freunde stundenlang vor dem Eingang in der Schlange gestanden haben, erfahren sie, dass die Krake entführt wurde. Gegen den Willen von Mr. Gilley, dem Sicherheits-Chef des Parks, beschließen sie, den Fall aufzuklären.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Marathon Media