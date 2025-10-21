Staffel 1Folge 8vom 21.10.2025
Was stinkt denn da?Jetzt kostenlos streamen
5 Freunde
Folge 8: Was stinkt denn da?
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Max versucht gerade einen Rekord im Langstreckentauchen aufzustellen, als eine Unterwasser-Explosion den Meeresboden erschüttert. Und auch in der Kanalisation von Falcongate kommt es neuerdings immer wieder zu Detonationen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
5 Freunde
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Marathon Media