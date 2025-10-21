Zum Inhalt springenBarrierefrei
StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 4vom 21.10.2025
Rückkehr zur Felseninsel

Folge 4: Rückkehr zur Felseninsel

23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Ein großer Baum stürzt auf Georges Haus und alle sind froh, als zufällig der fähige Handwerker Ed Gumptybum aufkreuzt und anbietet den Schaden zu reparieren. Doch als die fünf Freunde herausfinden, dass der Baum vergiftet wurde, ahnen sie, dass Ed ganz andere Pläne verfolgt.

