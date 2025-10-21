Zum Inhalt springenBarrierefrei
5 Freunde

Staffel 1Folge 15vom 21.10.2025
Die Geldquelle

Folge 15: Die Geldquelle

23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Die Fünf Freunde machen einen Ausflug in das idyllische Havenglen Valley. Doch statt üppigem Grün, finden sie dort alles verdorrt und abgestorben vor. Der Fluss scheint das Tal zu vergiften. Kurz darauf entdecken sie, das Al Fresco Freddy zu unverhofftem Reichtum gekommen ist.

