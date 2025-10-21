Zum Inhalt springenBarrierefrei
StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 19vom 21.10.2025
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Professor Gimble, ein ehemaliger Studienkollege von George, ist zu Besuch in Falcongate, um mit seiner neuesten Erfindung zu experimentieren: einem Gel, das jegliches Metall im Handumdrehen auflöst. Jo verknallt sich in dessen Forschungs-Assistenten Gavin und versucht mit Allies Hilfe etwas femininer zu wirken.

