Staffel 1Folge 26vom 21.10.2025
5 Freunde
Folge 26: Die Medaille Von Robert Dem Rupel
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Die Fünf Freunde haben von Jos Vater V.I.P.-Sitzplätze für die Jungfernfahrt des neuen Super-Zugs von Edinburgh nach Rom bekommen. Ebenfalls an Bord sind zwei Sicherheitsleute, die die kostbare goldene Medaille von Robert dem Rüpel sicher zu ihrem neuen Besitzer Mr. Dunston nach Falcongate bringen sollen.
