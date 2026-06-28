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7 TAGE DATE IN DER BOX

Der erste Button

JoynStaffel 1Folge 1vom 28.06.2026
Der erste Button

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7 TAGE DATE IN DER BOX

Folge 1: Der erste Button

36 Min.Folge vom 28.06.2026Ab 12

Romi und Adrian starten als erstes Couple in die Box. Zwischen Altersfrage, ersten Challenges und vorsichtigem Kennenlernen zeigt sich schnell, ob hier wirklich ein Match entstehen kann. Dann bringen Briefe neuer Singles alles durcheinander. Romi muss entscheiden: bleibt sie bei Adrian oder drückt sie den Button?

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