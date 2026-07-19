Reunion - Das große WiedersehenJetzt kostenlos streamen
7 TAGE DATE IN DER BOX
Folge 10: Reunion - Das große Wiedersehen
59 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12
Nach sieben Tagen in der Box treffen die Teilnehmer wieder aufeinander. Zum ersten Mal blicken sie gemeinsam zurück auf die Momente, die ihre Zeit im Experiment geprägt haben: erste Funken, verletzte Gefühle, harte Button-Entscheidungen und die Frage, was nach der Box geblieben ist. Alte Szenen sorgen für neue Reaktionen, offene Fragen kommen zurück und für Yannick wird das Wiedersehen emotionaler, als erwartet.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
7 TAGE DATE IN DER BOX
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: iTV Studios Germany GmbH