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7 TAGE DATE IN DER BOX

Behind the Scenes: Teil 2 - Was ihr nicht gesehen habt

JoynStaffel 1Folge 8vom 15.07.2026
Behind the Scenes: Teil 2 - Was ihr nicht gesehen habt

Behind the Scenes: Teil 2 - Was ihr nicht gesehen habtJetzt kostenlos streamen

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Folge 8: Behind the Scenes: Teil 2 - Was ihr nicht gesehen habt

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Während die Singles in der Box um Nähe, Zweifel und Entscheidungen kämpfen, geht der Dreh hinter den Kulissen weiter. Das Team bereitet Challenges vor, baut Bestrafungen auf, organisiert Requisiten und reagiert auf alles, was im Experiment plötzlich passiert. Zwischen Regie, Set, Chaos und kleinen Momenten abseits der Box zeigt diese Folge, was alles im Hintergrund passiert.

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