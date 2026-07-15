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Das Tattoo und die Versuchung

JoynStaffel 1Folge 7vom 15.07.2026
Das Tattoo und die Versuchung

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Folge 7: Das Tattoo und die Versuchung

40 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Melissa und Yannick starten intensiv: Handschellen, tiefe Gespräche, Fake-Therapie und ein Tattoo, das alles verändert. Für einen Moment sieht es nach einem Happy End aus. Doch dann kommt Adriana ins Spiel. Während Melissa zusieht, gerät Yannick ins Wanken. Der Lügendetektor macht alles noch komplizierter.

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