Das Tattoo und die VersuchungJetzt kostenlos streamen
7 TAGE DATE IN DER BOX
Folge 7: Das Tattoo und die Versuchung
40 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Melissa und Yannick starten intensiv: Handschellen, tiefe Gespräche, Fake-Therapie und ein Tattoo, das alles verändert. Für einen Moment sieht es nach einem Happy End aus. Doch dann kommt Adriana ins Spiel. Während Melissa zusieht, gerät Yannick ins Wanken. Der Lügendetektor macht alles noch komplizierter.
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Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: iTV Studios Germany GmbH