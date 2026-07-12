Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
7 TAGE DATE IN DER BOX

Bodycount und Bauchgefühl

JoynStaffel 1Folge 5vom 12.07.2026
Bodycount und Bauchgefühl

Bodycount und BauchgefühlJetzt kostenlos streamen

7 TAGE DATE IN DER BOX

Folge 5: Bodycount und Bauchgefühl

36 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 12

Melissa und Elias wirken wie ein starkes Match, doch Assal geht Elias nicht aus dem Kopf. Bei der Challenge werden Bodycount, Bewertungen und Erwartungen zum Problem. Melissa ist verletzt und trifft eine klare Entscheidung. Dann kommt Yannick zurück: angekettet, überrumpelt und vielleicht genau im richtigen Moment.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

7 TAGE DATE IN DER BOX
Joyn
7 TAGE DATE IN DER BOX

7 TAGE DATE IN DER BOX

Alle 1 Staffeln und Folgen