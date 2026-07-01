7 TAGE DATE IN DER BOX
Folge 2: Wenn Gott will
47 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Yannick zieht in die Box und bringt sofort neuen Schwung in Romis Experiment. Doch ein unbedachter Catfish-Kommentar sorgt für den ersten emotionalen Knick. Als Fotos neuer Singles auftauchen, stehen Romi und Yannick vor einer Richtungsentscheidung: Wer bleibt, wer geht und wer verpasst vielleicht sein perfektes Match?
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7 TAGE DATE IN DER BOX
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: iTV Studios Germany GmbH