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Behind the Scenes: Teil 1 - Von Wien nach Köln

JoynStaffel 1Folge 6vom 12.07.2026
Behind the Scenes: Teil 1 - Von Wien nach Köln

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Folge 6: Behind the Scenes: Teil 1 - Von Wien nach Köln

21 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 12

Das Box-Experiment wird immer größer: Mike und sein Team lassen das Wohnzimmer hinter sich und machen sich auf den Weg nach Köln, wo aus der Idee ein echtes Studio-Set wird. Zum ersten Mal sehen sie, wie die neue Box aussieht, wie die Abläufe funktionieren und welche Challenges später auf die Singles warten.

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